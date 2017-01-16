Чернігів став шостим містом, динаміку розвитку якого оцінять незалежні експерти

Cьогодні міський голова Чернігова Владислав АТРОШЕНКО підписав з головою правління Агенції з питань стратегічний комунікацій та розвитку «Спільні Зусилля» Русланом РОХОВИМ Меморандум про співпрацю щодо вимірювання динаміки розвитку міста в рамках проекту «City Progress Index».

Таким чином Чернігів став шостим із 20 пілотних міст, яке оцінять незалежні експерти за спеціально розробленою методологією. Відповідні меморандуми вже підписали Хмельницький, Тернопіль, Маріуполь, Вугледар та Чортків.

Проект «City Progress Index» — це комплексний рейтинговий моніторинг зміни рівня якості життя у містах, їхньої інвестиційної привабливості та інституційної спроможності муніципалітетів.

Уперше концепція «City Progress Index» була представлена 5 грудня на Міжнародному конгресі мерів, організованому Агенцією «Спільні зусилля» у партнерстві з Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Саму ж оцінку міст в рамках City Progress Index буде запущено в 2017 році в рамках старту пілотного проекту з зовнішньої оцінки динаміки розвитку міст.

Як повідомляв «День» («Такого рейтингу в Україні ще не було»), у грудні 2016 року був створений консорціум, до якого увійшли Агенція з питань стратегічних комунікацій та розвитку «Спільні зусилля», консалтингові компанії PwC, Deloitte та Baker Tilly, а також українська дослідницька компанія GfK Ukraine, Київська школа економіки, Центр економічної стратегії та VoxUkraine.

Нагадаємо, за задумом ініціаторів CPI, результати моніторингу будуть представлятися щорічно на Міжнародному конгресі мерів. А «переможці» – міста, які займатимуть перші позиції у рейтингу, тобто демонструватимуть найбільшу динаміку розвитку, – отримуватимуть гранти з спеціально створеного Фонду підтримки місцевого розвитку.

Тетяна БОЙКО, фото надано автором