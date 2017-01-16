Інавгурацію Трампа бойкотуватимуть 22 конгресмени

Щонайменше 22 демократи, члени Конгресу США заявили, що не будуть присутні на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє ABCnews.

"У той час, як деякі з них прийняли рішення на початку тижня, то кілька виступили з цим сьогодні (15 січня - Ред.), після того, як новообраний президент образив республіканця Джона Льюїса, що стало останньою краплею", - повідомляє видання.

За інформацією ABCnews, Трамп "накинувся" на легендарного учасника руху за громадянські права, конгресмена Льюїса, який заявив, що не вважає Трампа "легітимним", оскільки Росія допомагала йому перемогти на виборах.

Повідомляється, що Льюїс також заявив, що не буде присутнім на інавгурації.

"Конгресмен Джон Льюїс повинен витрачати більше часу на те, щоб допомагати своєму округу, який знаходиться в жахливому стані та розвалюється (не кажучи вже про злочинність), а не брехливо скаржитися на результати виборів. Всі говорять, говорять, говорять - жодних дій або результатів. Сумно!", - написав Трамп у своєму Twitter.