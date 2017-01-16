Климпуш-Цинцадзе відмовилася брати участь в "українському сніданку" в Давосі

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе пояснила причину, з якої вона відмовилася від обіцяної участі в так званому "українському сніданку" в Давосі, який організовує Віктор Пінчук.

Свою позицію вона оприлюднила у Facebook.

Климпуш-Цинцадзе нагадала, що раніше вона публічно оголосила про плани взяти участь у даному заході попри нещодавню публікацію Пінчука, яка набула значного резонансу в Україні.

"Я, як і більшість українців, з тезами цієї статті незгодна. Тож мала намір там ще раз чітко висловити свою позицію, позицію як влади, так і суспільства".

Причиною відмови вона назвала те, що тези, оголошені раніше Пінчуком, стали інструментом російської пропаганди.

"Тези цього так званого "мирного плану" вже взяла на озброєння російська пропаганда. Вона намагається демонструвати, нібито частина української еліти готова відмовитися і від Криму з Донбасом, і від інтеграції в ЄС і НАТО заради примирення з агресором. Це робиться, щоб поставити під сумнів нашу єдність", - заявила вона.

"Враховуючи все це, український сніданок може бути використаний для легітимізації цієї дискусії. А тому сам факт моєї участі у ньому може виглядати як частина цього процесу", - додала віце-прем’єр.

Ще однією причиною відмови стала критика, що лунала через її згоду поїхати в Давос.

"За моїм відчуттям, переважна більшість українського громадянського суспільства не дає мені мандату на представлення позиції України саме на цьому заході. Після таких роздумів і вирішила відмовитися від поїздки", - заявила вона.