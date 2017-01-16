Латвія розмістить військовий підрозділ у своєму регіоні поблизу РФ

Для підвищення здібностей реагування Національних збройних сил Латвії і забезпечення ефективної комплексної оборони держави починається створення постійного підрозділу Національних збройних сил (НВС) в Латгалії, що межує з РФ.

Про це повідомляє ЄП.

У складі 3-ї бригади Земессардзе (добровільна збройна організація, що є частиною збройних сил) планується сформувати підрозділ професійної армії з функціями ППО, який буде розміщено в Даугавпілсі, Резекне і Прейлі.

Як підкреслив командувач Національних збройних сил Раймонд Граубе, розміщення підрозділу латвійської армії в Латгалії посилить боєготовність збройних сил і забезпечить їх більш широку присутність у східних регіонах Латвії.

"Створення підрозділу в Латгалії — це не лише внесок у зміцнення оборони країни, але і можливість для жителів регіону служити ближче до дому і зміцнення соціального середовища", — сказав Граубе.

Створити постійний підрозділ збройних сил в Латгалії до 30 жовтня 2018 року передбачено планом дій уряду.

Нагадаємо, що Латвія побудує захисні укріплення на кордоні з РФ.