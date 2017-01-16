Ле Пен спростувала чутки про зустріч з Трампом у Нью-Йорку

Лідер французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що не зустрічалася з обраним президентом США Дональдом Трампом під час поїздки в Нью-Йорк в першій половині січня, передає УНН.

"Я не просила про зустріч з паном Трампом", - заявила Ле Пен в ефірі французької радіостанції.

Разом з тим вона не стала спростовувати, що була в хмарочосі Trump Tower, резиденції обраного президента США. На фотографіях, що поширилися в соцмережах, лідер "Національного фронту" була зображена разом з радниками Трампа.

"Це був візит не в рамках моєї передвиборчої кампанії, це був приватний візит. Мені треба було зустрітися з деякими людьми, які хотіли зі мною поговорити, а також дізнатися, що сьогодні відбувається у Франції", - сказала Ле Пен.

Як зазначила французький політик, немає нічого незвичайного в її поїздках в інші країни для проведення зустрічей з різними людьми.

Марін Ле Пен є кандидатом в президенти Франції від партії "Національний фронт". Раніше Ле Пен пообіцяла в разі свого обрання на вищу посаду в республіці негайно почати процес виходу Франції зі складу Євросоюзу.