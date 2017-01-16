Літаки ДП "Антонов" отримають сертифікацію ЄС, - Омелян

Літаки державного підприємства "Антонов" отримають сертифікацію Європейського Союзу.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінг, повідомляє "Економічна правда".

"Ми сьогодні підписали важливий документ – угоду між державною авіаційною службою і Європейською комісією, щодо збігу систем сертифікацій", - сказав він.

За словами Омеляна, це один з важливих документів на шляху сертифікації літаків сімейства "Антонов" в ЄС і в усьому світі.

Міністр також зазначив, що діалог між Україною та ЄС щодо нових інфраструктурних проектів та загального формування транспортних стратегій стане щорічним.