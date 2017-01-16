Меркель готова до тісної співпраці з адміністрацією Трампа

У німецькому уряді в понеділок відмовилися прокоментувати недавні висловлювання, зроблені обраним президентом США Дональдом Трампом, де критикується політика Німеччини щодо біженців, НАТО і ЄС, при цьому зазначивши, що будуть тісно співпрацювати з нової адміністрацією США.

Про це заявив прес-секретар уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає УНН.

З його слів, канцлер Ангела Меркель "з цікавістю" прочитала інтерв'ю Дональда Трампа з німецькому виданню Bild і британській газеті The Times, де майбутній президент США розкритикував політику Меркель щодо біженців. При цьому Зайберт відмовився коментувати словесні атаки.

"Ми будемо чекати, як це і необхідно, до інавгурації президента Трампа, а потім ми будемо тісно співпрацювати", - сказав Зайберт.

Офіційний представник уряду ухилився від відповіді на питання про реакцію Меркель на слова Трампа, обмежившись відповіддю, що "погляди канцлера з цих питань уже добре відомі".

В інтерв'ю Трамп назвав НАТО "застарілою" організацією і описав реакцію Меркель на кризу біженців як "катастрофічну помилку".

Відповідаючи на питання про переговори щодо угоди про ЗВТ між ЄС та США (TTIP), яку неодноразово критикував Д.Трамп, Ш.Зайберт повторив, що партнерство щодо трансатлантичної торгівлі та інвестицій є "важливим договором, який приносить користь обом сторонам." Він додав, що уряд Німеччини підтримає відновлення переговорів щодо TTIP.

Міністерство економіки ФРН також ухилилося від відповіді щодо загроз Д.Трампа німецьким виробникам автомобілів, де він сказав, що їм доведеться заплатити 35-процентний тариф на експорт в США, якщо вони відкриють нові заводи в Мексиці. Німецький віце-канцлер Зігмар Габріель при цьому сказав, що такі тарифи зробили б "американську автомобільну промисловість гіршою, слабшою і дорожчою".

Прес-секретар МЗС ФРН Мартін Шефер відмовився робити конкретні зауваження щодо інтерв'ю Трампа, хоча і висловився на підтримку іранської ядерної угоди, яка була однією з улюблених тем Трампа протягом президентської кампанії.

Нагадаємо, що в НАТО занепокоєні заявою обраного президента США Дональда Трампа про те, що організація застаріла.