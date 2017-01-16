МВФ оприлюднив нові завдання для України, - ЗМІ

Міжнародний валютний фонд оприлюднив нову версію меморандуму про співпрацю з Україною, у якій вказав основні вимоги до держави

Про це повідомляє видання "Економічна правда", у розпорядженні якого є відповідний документ.

Проект меморандуму передбачає 12 структурних маяків, з них сім - нові.

Як зазначається, по-перше, Кабінет міністрів повинен до кінця січня 2017 року вжити рішення про монетизацію субсидій.

По-друге - пенсійна реформа. Встановлено новий термін - кінець березня 2017 року. Чинний проект меморандуму передбачав прийняття закону про пенсійну реформу до кінця грудня минулого року. Цього не сталося, тому МВФ посилив вимоги.

Маяк передбачає поступове підвищення пенсійного віку: для чоловіків - на чотири місяці щороку, починаючи з липня 2017, для жінок - на шість місяців після 2021 року, до тих пір, поки для обох пенсійний вік не досягне 63 років - в 2027 році.

Також передбачається підвищення робочого стажу до 25 років з січня 2017 року з введенням мінімального страхового стажу на рівні 16 років. Зараз необхідний робочий стаж становить 15 років з поступовим його підвищенням на рік до тих пір, поки він не досягне 35 років в 2036 році.

По-третє - земельна реформа. Новий термін - кінець березня 2017 року. Подати закон про ринок земель в парламент влада зобов'язувалася до кінця вересня минулого року, але не подала. Зараз маяк виписаний знову, але жорсткіше - до кінця березня закон повинен бути прийнятий.

По-четверте, треба вибрати міжнародну компанію з хорошою діловою репутацією для проведення аудиту Приватбанку. Термін - кінець січня 2017 року.

Аудитори повинні виявити, чи були допущені порушення у складанні фінансової звітності протягом шести місяців, що передують націоналізації.

По-п'яте, треба вибрати міжнародного аудитора для оцінки виконання акціонерами Приватбанку умов реструктуризації. Термін - кінець червня 2017 року. Компанія повинна оцінити, чи дозволяють умови реструктуризації компенсувати втрати по позиках, виданих пов'язаним особам.

По-шосте - створення єдиного реєстру отримувачів соціальних виплат - до кінця червня 2017 року. Ідея зі створенням реєстру не нова. Його поява необхідна, в тому числі для продовження процесу верифікації соціальних виплат. Поки далі розмов і точкових починань справа з місця не зрушила.

По-сьоме - створення законодавчого поля для роботи антикорупційних судів. Термін - до кінця червня 2017 року.

Нагадаємо, що уряд очікує 4-ий транш МВФ у лютому.