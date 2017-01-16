На Житомирщині після перестрілки введено план-перехоплення "Сирена"

У Житомирській області після масової перестрілки в місті Олевськ введено оперативний план-перехоплення "Сирена".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

У відомстві уточнили, що в ході розборок учасники конфлікту застосовували автоматичну зброю.

"Після стрілянини зловмисники сіли в автомобілі "Mitsubishi Pajero" сірого кольору, "Škoda" темного кольору і "Ford Transit" синього кольору і зникли з місця події", - йдеться в повідомленні.

Зараз в Олевську працюють правоохоронці, триває огляд місця події, вилучено гільзи, фрагменти вибухового пристрою та інші докази. Також встановлюються свідки та очевидці події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів) КК України. Розслідування кримінального провадження перебуває на контролі прокуратури Житомирської області.

Нагадаємо, що на Житомирщині внаслідок стрілянини загинув чоловік, ще 6 поранені.