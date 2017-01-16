Не може бути жодних двосторонніх торговельних угод, поки Британія в ЄС, - Могеріні

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні прокоментувала пропозицію обраного президента США Дональда Трампа про укладення угоди про вільну торгівлю між Британією і США.

Про це вона сказала на прес-конференції за результатами зустрічі глав МЗС країн ЄС, передає Європейська правда.

"Дозвольте наголосити – і в цьому Борис Джонсон зі мною погодився – доки країна є членом ЄС, а Британія досі є членом ЄС, не може бути жодних двосторонніх переговорів щодо будь-яких торговельних угод", - заявила Могеріні.

"Я поважаю думку обраного президента США, але думаю, що з ЄС буде все в порядку" - підкреслила вона, коментуючи заяву Трампа щодо розвалу ЄС.

Нагадаємо, що в НАТО занепокоєні заявою обраного президента США Дональда Трампа про те, що організація застаріла.