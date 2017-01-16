Неймара названо найдорожчим футболістом світу

Центр спортивних досліджень CIES Football Observatory назвав бразильця Неймара найдорожчим гравцем світу, передає "112-Україна".
Вартість футболіста "Барселони" оцінюється в 246,8 млн євро. На другому місці його одноклубник Мессі, ціна якого становить 170,5 млн. Третім у CIES вважають француза Поля Погба з МЮ, ціна якого 155,3 млн.
1. Неймар ("Барселона") – 246,8 мільйонів євро
2. Мессі ("Барселона") – 170,5
3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 155,3
4. Антуан Грізманн ("Атлетіко") – 150,4
5. Луїс Суарес ("Барселона") – 145,2
6. Харрі Кейн ("Тоттенхем") – 139,2
7. Кріштіану Роналду ("Реал") – 126,5
8. Пауло Дібала ("Ювентус") – 113,8
9. Делє Аллі ("Тоттенхем") – 110,5
10. Еден Азар ("Челсі") – 101,5
Нагадаємо, що збірна України залишилась на 30 місці в рейтингу ФІФА.