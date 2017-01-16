Неймара названо найдорожчим футболістом світу

Центр спортивних досліджень CIES Football Observatory назвав бразильця Неймара найдорожчим гравцем світу, передає "112-Україна".

Вартість футболіста "Барселони" оцінюється в 246,8 млн євро. На другому місці його одноклубник Мессі, ціна якого становить 170,5 млн. Третім у CIES вважають француза Поля Погба з МЮ, ціна якого 155,3 млн.



1. Неймар ("Барселона") – 246,8 мільйонів євро

2. Мессі ("Барселона") – 170,5

3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 155,3

4. Антуан Грізманн ("Атлетіко") – 150,4

5. Луїс Суарес ("Барселона") – 145,2

6. Харрі Кейн ("Тоттенхем") – 139,2

7. Кріштіану Роналду ("Реал") – 126,5

8. Пауло Дібала ("Ювентус") – 113,8

9. Делє Аллі ("Тоттенхем") – 110,5

10. Еден Азар ("Челсі") – 101,5

Нагадаємо, що збірна України залишилась на 30 місці в рейтингу ФІФА.