Омелян заявив, що Україна і ЄС започатковують транспортний діалог

Україна і Європейський Союз започатковують транспортний діалог. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян за підсумками зустрічі з генеральним директором з питань мобільності та транспорту Європейської комісії Хенріком Хололеєм у понеділок, передає Укрінформ.

"Ми мали гарячу дискусію щодо подальшої співпраці між Україною та Єврокомісією. Дуже приємно, що Хенрік Хололей запропонував започаткувати регулярний, щорічний транспортний діалог між Україною та ЄС з тих питань, які формують порядок денний і які принесуть як реалізацію нових інфраструктурних проектів, так і формування загальної транспортної стратегії ЄС та України", - заявив після зустрічі Омелян.

Він також повідомив, що разом з керівником Укравтодору Славомиром Новаком у середині лютого відвідає Брюссель, де обговорюватимуться пріоритетні проекти між Україною та ЄС.

"Ключове завдання – зменшення черг на кордоні, а також максимальне наближення української прикордонної інфраструктури до європейської", - наголосив Омелян.

Генеральний директор з питань мобільності та транспорту Європейської комісії в свою чергу наголосив на необхідності двостороннього діалогу на рівні ЄС-Україна, який би передбачав контакти між керівництвом Мінінфраструктури та ЄС на постійній основі та активізацію співробітництва з метою підтримки реформ в інфраструктурі.

"Я вважаю, що порядок денний у транспортній сфері є надзвичайно великим та важливим. Транспорт поєднує не тільки країни, бізнес, а й людей. Належна співпраця у транспортній сфері – це більше можливостей, значне збільшення обсягів торгівлі, а також інвестиції в країну. Перед нами стоїть величезне завдання щодо модернізації транспортних мереж в Україні. Але мені надзвичайно приємно бачити вже підготовлені плани цих робіт", - зазначив Холелей.

Він також заявив, що Єврокомісія підтримує і підтримуватиме Україну у виконанні цього плану.

"Мені також під час цієї зустрічі було цікаво почути про плани щодо підготовки нової транспортної стратегії України. Я сподіваюсь, що така транспортна стратегія стане одним з елементів загальних засад нашого співробітництва. І для того, щоб посилити і поглибити нашу співпрацю в транспортній галузі, ми щойно погодились започаткувати відповідний діалог між Європейським Союзом і Україною", - наголосив Хололей.