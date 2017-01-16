Півтори сотні мігрантів перебувають без води та опалення в Белграді

Уряд Сербії та влада Белграда наразились на критику через негідні умови у белградському таборі для біженців неподалік від автобусного вокзалу сербської столиці, де живуть близько 1500 людей, переважно з Афганістану та Пакистану, які опинились у Сербії на шляху до Євросоюзу, передає УНН.

Повідомляється, що серед них - 200 дітей, у тому числі ті, яких не супроводжують дорослі. Вони не мають шансів потрапити до країн ЄС, оскільки в Євросоюзі їхні країни вважаються безпечними, пише видання. Крім того, Угорщина відмовляється пропускати через кордон на свою територію більше 10 біженців на день, на вихідні перетин кордону взагалі закритий.

"Там немає електрики, опалення, туалетів, медична допомога не надається. Люди сплять, загорнуті у ковдри, на холодному бетоні. Диво, що при температурі в мінус 10 градусів ще ніхто не помер", - йдеться у повідомленні.

Між тим уряд спростовує звинувачення. "У центрах прийому біженців достатньо місця", - заявив у неділю міністр праці Александр Вулін в ефірі національного телебачення. Він наголосив, що самі мігранти не мають бажання туди заселятись. За даними правозахисників, ці центри переповнені.