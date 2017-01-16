Польща отримала від РФ записи з літака президента Качинського

Російська Федерація передала Польщі записи мовного самописця польського президентського літака, що розбився під Смоленськом у 2010 році.

Про це передає УНН.

"Записи мовного самописця польського президентського літака неодноразово перевірялися в присутності польських представників за участю польських експертів, після додаткових шумо-очисток були передані польській стороні для проведення фоноскопічних експертиз і складання стенограми переговорів", - йдеться в повідомленні.

Однак не зазначається, коли саме були передані ці записи.

Нагадаємо, що у Кракові після ексгумації перепоховали подружжя Качинських .