Порошенко доручив МЗС подати до Міжнародного суду ООН позов на РФ

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайти глави держави.

"Три роки Російська Федерація брутально порушує міжнародне право, три роки здійснює незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Сходу нашої країни на території Донецької та Луганської областей, реалізує політику знищення і дискримінації в Криму", - сказав Президент під час зустрічі з Уповноваженим Президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, заступником Міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, Заступниками Глави АПУ Костянтином Єлісєєвим та Олексієм Філатовим.

Глава держави висловив впевненість в тому, що Україна весь цей час з початку агресії Росії діяла виключно у форматі міжнародного права. Він зауважив, що ця робота проводилась за його дорученням і на сьогоднішній день завершено процес тривалої досудової роботи, підготовлено позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Цей позов відбувається в рамках Конвенції щодо протидії фінансування тероризму. «Це була довга і кропітка робота. Було проведено багато сесій та направлена велика кількість нот», - сказав Президент. Всього в рамках цього позову було проведено 5 засідань і направлено 45 нот.

Нагадаємо, що сьогодні Порошенко в Адміністрації Презединта зустрівся з віце-президентом США Джозефом Байденом.