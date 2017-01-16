Порошенко окреслив орієнтири України на 2017 рік

Президент України Петро Порошенко на щорічній зустрічі з послами іноземних країн, акредитованими в Україні, розповів про основні орієнтири України в 2017 році.

Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

"Наш орієнтир на 2017 – боротьба з корупцією, чесний суд, економічне пожвавлення, інвестиції, енергетична безпека, посилення обороноздатності", - сказав він.