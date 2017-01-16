Португалія надасть Україні €200 тисяч на нелетальне озброєння

Збройні Сили України отримають 200 тисяч євро матеріально-технічної допомоги від Португалії.

Про таке рішення повідомив міністр національної оборони Португалії Хосе Альберто Азередо Лопес під час двосторонньої зустрічі з міністром оборони України генералом армії Степаном Полтораком, інформує прес-служба Міністерства оборони.

Хосе Альберто Азередо Лопес «висловив готовність Португалії надати українській армії матеріально-технічну допомогу у сумі 200 тисяч євро на закупівлю оснащення та озброєння нелетального характеру».

Також міністр національної оборони Португалії наголосив на готовності подальшої підтримки Португалією прагнення українців до незалежності та територіальної цілісності своєї держави.