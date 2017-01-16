Прем'єр Косово заявив, що всі конфлікти з Сербією в минулому

Прем’єр-міністр Косово Іса Мустафа відреагував на заяву президента Сербії Томіслава Ніколічі і заявив, що буде "особисто захищати сербів, якщо їм щось буде загрожувати в Косово".

Про це повідомляє RTK.

Мустафа зазначив, що косовські серби не потребують захисту Белграда, тому що їх захищає Пріштіна.

"Косовські серби є повноправними громадянами нашої республіки. Їм не потрібен захист Белграда і стіни, які будуть їх розділяти від інших громадян, тому що вони не знаходяться в небезпеці, і не будуть під загрозою. Те, що нам потрібно, - це діалог і спільна роботу по створенню європейської точки зору", - заявив Мустафа.

Косовський прем'єр також додав, що Косово "сильно орієнтоване на шлях до миру і безпеки в регіоні, і буде прагнути бути частиною сім'ї Європейського союзу".

"Всі питання з сусідами повинні вирішуватися через діалог. Я вважаю, що провокації, конфлікти і війни давно в минулому", - заявив Мустафа.

Нагадаємо, президент Сербії звинуватив Косово у "провокуванні війни".

Його заява була реакцією на інцидент із сербським потягом, який не пропустили через територію Косово 14 січня.

Потяг Белград-Косовська Мітровиця, на якому було написано "Косово – це Сербія", довелося повернути в Сербію з міркувань безпеки після того, як косовські албанці вчинили низку провокацій на шляху руху поїзду.