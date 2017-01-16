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Прокуратура закрила кримінальну справу проти Каська

16 січня, 2017 - 14:11
Фото з архіву "Дня"

Київська місцева прокуратура № 6 закрила кримінальне провадження за підозрою колишнього заступника генпрокурора Віталія Каська у шахрайстві і використанні підробленого документа під час здійснення приватизації житла в Києві

Про це в повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

"За результатом вивчення матеріалів кримінального провадження прокуратура встановила, що органом досудового розслідування не здобуто достатніх доказів для доведення винуватості Каська у суді, а встановленні порушення є малозначимими для притягнення його до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

В даний час законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження перевіряється прокуратурою міста Києва.

 

Джерело: День
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