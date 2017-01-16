Реалізація Мінських угод буде продовжуватися

Імплементація угод, досягнутих в ході переговорів в Мінську повинна продовжуватися.

Як повідомляють в прес-службі Адміністрації президента, до такої думки прийшли в ході телефонної розмови Петро Порошенко, а також глави Франції та Німеччини.

"Петро Порошенко, Ангела Меркель і Франсуа Олланд обговорили стан виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі і прийшли до висновку про необхідність досягнення прогресу в реалізації блоку безпеки, який буде сприяти подальшому просуванню і на інших напрямках", - повідомляють у прес-службі АП.

В Адміністрації президента також відзначають, що в ході бесіди глави держав прийшли до висновку про необхідність продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей.

В АП підкреслюють, що глави Німеччини і Франції відзначили зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту. Зокрема, звільнення в односторонньому порядку "Президент України звернув увагу канцлера Німеччини і президента Франції про неприпустимість ситуації із заручниками ситуації і незаконним утримуванням в РФ громадян України", - йдеться в повідомленні прес-служби.