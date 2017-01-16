Розенко заперечив наявність оновленого меморандуму з МВФ

Погодженого оновленого тексту меморандуму між Україною та МВФ, в якому, зокрема, йдеться про підвищення пенсійного віку, не існує

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє Еспресо.TV.

"Я просив би менше звертати увагу на чергову порцію документів, які оприлюднуються у ЗМІ. Наразі я не можу підтвердити оригінальність цього документу. По-друге, погодженого оновленого тексту меморандуму між Україною та МВФ не існує", - запевник Розенко.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ оприлюднили останню версію меморандуму про співпрацю України з МВФ.