Розрив між найбагатшими та найбіднішими у світі досягнув рекордного рівня, - Oxfam

Розрив між найбагатшими та найбіднішими людьми у світі досягнув рекордного рівня, констатує міжнародне об'єднання організацій у боротьбі з бідністю Oxfam.

Згідно з доповіддю об'єднання, опублікованою у понеділок, 16 січня, 8 найбагатших мільярдерів світу володіють багатством, яке перевищує статки 3,6 мільярда найменш забезпечених людей.

Так, у власності 8 найбагатших людей планети в 2016 році - близько 400 мільярдів євро, а 3,6 мільярда найбідніших людей світу мають у своєму розпорядженні близько 384 мільярди євро.

Один відсоток найбагатших людей світу має у своєму розпорядженні 50,8 відсотка світових статків. Минулого року в аналогічній доповіді організації було встановлено, що 62 мільярдера володіють статками, які є рівнозначними власності 3,6 мільярда найбідніших людей, інформує AP.

У Oxfam закликають світових лідерів перейти від порожніх балачок навколо проблеми та почати робити реальні кроки для подолання цієї загрозливої тенденції. В організації прогнозують, що у разі подальшого зволікання з цим у світі зростатиме невдоволення нерівністю, що, у свою чергу, призводитиме до ще більш кардинальних політичних змін, на зразок виходу Великобританії зі складу Євросоюзу та обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа.

"Це непристойно, що таке багатство зосереджене у руках кількох людей, коли десята частина населення планети живе на менш ніж два долари на день", - зазначила виконавча директорка Oxfam Вінні Бяніма. На її думку, така нерівність та життя у злиднях сотень мільйонів людей призводять до підриву демократії та до розколу у суспільствах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що головне завдання українського уряду у 2017 році буде полягати у боротьбі з бідністю і розвитку економіки.