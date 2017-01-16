Санкції проти РФ повинні діяти до повернення Криму Україні, - Байден

Санкції проти Росії повинні залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні.

Про це сьогодні заявив віце-президент США Джозеф Байден на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає УНН.

"Разом з нашими партнерами з Євросоюзу і Великою Сімкою ми дали зрозуміти, що санкції повинні продовжитися, аж доки Росія повністю не виконає свої зобов’язання за мінськими домовленостями, а санкції проти Росії, пов’язані з Кримом, повинні залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні", - наголосив він.

Також Байден сказав, що реалізація політичної частини мінських угод можлива після виконання Росією своїх зобов'язань щодо безпеки.

"Політична частина угоди не може бути реалізована до тих пір, поки не припиниться насильство з боку Росії. Тільки після того, як Росія і її посередники на Сході виконають свої зобов'язання щодо припинення бойових дій і дадуть Донбасу встановити мир і безпеку, можна чекати від країни виконання своїх політичних зобов'язань", - зазначив Байден.

В свою чергу, Порошенко нагадав, що російська агресія проти України за три роки забрала життя 10 тисяч українців, цивільних і військових і додав, що Україна розраховує на наступництво у спільній роботі з боку нової адміністрації США обраного президента Дональда Трампа і готова до ефективної і плідної співпраці з нею.

Нагадаємо, що Гройсман запевнив Байдена щодо продовження реформ в Україні.