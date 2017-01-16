Савченко можуть виключити з оборонного комітету ВР

Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак пропонує парламентаріям протягом цього тижня розглянути у Верховній Раді питання щодо виключення народного депутата Надії Савченко зі складу парламентського Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій та голів комітетів Верховної Ради України, повідомляє Укрінформ.

"До мене звернулися колеги з нашої фракції, щоб на цьому пленарному тижні ми розглянули питання, щоб поставити питання щодо перебування народного депутата Надії Савченко в такому важливому Комітеті з питань національної безпеки і оборони", - сказав Бурбак.