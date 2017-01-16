Сьогодні українці вшановують пам'ять кіборгів

16 січня Україна вшановує пам'ять кіборгів, які загинули внаслідок підриву терміналу Донецького аеропорту 19 та 20 січня 2015 року.

Тоді Україна втратила п’ятдесят одного захисника -“кіборга”, які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові.

"Вечір пам’яті останніх захисників ДАП "Легендарні герої -"кіборги", започаткований родинами загиблих героїв, насамперед Іриною Зубковою, сестрою Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова, ім’я якого президент України Петро Порошенко 30.12.2015р. присвоїв 90-му окремому аеромобільному батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних Сил України.