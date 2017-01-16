Старобільський суд почав розгляд справи проти Єфремова, - Сарган

Старобільський районний суд Луганської області розпочався розгляд справи екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова по суті.

Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.

"У Старобільському райсуді Луганщини розпочався розгляд справи Єфремова по суті", - повідомила Сарган.

Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.

Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України на підставі доказів підозрюється в:

— організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України);

— пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);

— вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);

— організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

— державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, що недавно Єфремова конвоювали до Луганської області .