Статус податкової міліції знаходиться поза законом, - експерти

Згідно заяви експертів з питань податкової та бюджетної політики Реанімаційного пакету реформ, відсутність такого органу, як податкова міліція, протягом кількох місяців до ухвалення закону про фінансову поліцію не несе загроз розбалансування державних фінансів. На переконання експертного середовища, Верховна Рада повинна найближчим часом доопрацювати, розглянути та ухвалити законопроект про фінансову поліцію – новий орган, співробітники якого будуть відібрані за прозорим конкурсом, матимуть гідні заробітні плати та виконуватимуть аналітичні функції.

Експерт групи «Податкова та бюджетна реформа Реанімаційного пакету реформ» В’ячеслав Черкашин зазначає, що діяльність податкової міліції в Україні є неефективною та збитковою з точки зору державних фінансів. «У 2015 році податкова міліція повернула до бюджету 521 млн. грн. податків, в той час, як на її утримання було витрачено 554 млн. грн. Витрати бюджету на утримання працівників податкової міліції в 2015 році перевершили економічний ефект від їхньої діяльності на 33 млн. грн.».

Нагадаємо, що 1 січня 2017 року набрав чинності закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». За відповідний законопроект проголосувало 240 народних депутатів. Зокрема, даний нормативний акт передбачає передумови для проведення реформи органів ДФС та податкової міліції. За висновками експертів, у прийнятому законі було допущено помилку у нумерації пунктів, завдяки якій скасовано розділ XVIII2 «Податкова міліція» у Податковому Кодексі України.

Так, у прикінцевих положеннях міститься ряд статей, які набувають чинності пізніше, ніж основна частина закону. Серед них наведено пункт 133 (замість пункту 134), з поміткою в дужках «щодо виключення розділу XVIII2», який набуває чинності після прийняття відповідного закону про фінансову поліцію. В той же час, пункт 134, яким і передбачається виключення податкової міліції з правового поля України, набирає чинності разом з основною частиною закону – 1 січня 2017.

- Помилково чи свідомо, але в Україні склалася ситуація, що податкова міліція виявилася «поза законом», і якщо з 1 січня штатні співробітники цього органу будуть вчиняти процесуальні дії, слід визнавати їх незаконними у судах, а отримані докази недопустимими, - говорить Олександр Банчук, експерт Центру політико-правових реформ. – Вважаю, що правки Закону № 1797-VIII в цій частині не будуть ефективними. Єдиний вихід, що забезпечить якісне реформування податкової міліції, – це прийняти новий закон «Про фінансову поліцію».

Тим не менше, за підписом Голови Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Ніни Южаніної - було надано лист з роз’ясненнями, в якому стверджується, що розділ XVIII2 «Податкова міліція» все ще є чинним, незважаючи на численні висновки фахівців з податкового законодавства, які стверджують протилежне. Проте, за словами першого заступника Голови Комітету з питань податкової та митної політики Андрія Журжія, комітет не розглядав зазначене питання. «Власне, народні депутати, які є членами Комітету, в цьому році ще не збиралися на спільні засідання, а тому ця позиція висловлена виключно самою Ніною Петрівною». Більше того, на думку Журжія, «Верховна Рада України при ухваленні закону з формально-юридичної точки зору голосує за відстрочення набрання чинності конкретними пунктами, а не відтермінування набрання чинності щодо того, чого ці пункти стосуються».

Також стало відомо, що Міністерство фінансів подало на розгляд Кабінету Міністрів новий законопроект про створення аналітичної служби розслідувань - фінансової поліції.