Сирійські повстанці візьмуть участь у мирних переговорах в Астані

Представники різних груп сирійських повстанців ухвалили рішення брати участь у мирних переговорах щодо сирійського врегулювання, які мають відбутись в столиці Казахстану Астані.

Як заявив у понеділок, 16 січня, представник повстанців Закарія Малахіф'ї, рішення брати участь у переговорах підтримала більшість повстанських груп під час зустрічі у столиці Туреччини Анкарі.

"Обговорюватимуться припинення вогню, гуманітарні питання, доставка гуманітарної допомоги, звільнення ув'язнених", - повідомив Малахіф'ї, слова якого наводить агентство Reuters.

Інший представник повстанців, який побажав залишитись неназваним, повідомив агентству, що у першу чергу повстанці підніматимуть питання щодо умов припинення вогню, а також його порушення з боку урядових військ.

Наразі відбувається процес формування делегації повстанців, яка відрізнятиметься від тієї, що представляла їхні інтереси під час мирних переговорів у Женеві у 2016 році.

Як відомо, переговори між опозицією та урядом Сирії в Астані ініційовані Туреччиною та Росією, їхній початок заплановано на 23 січня. Громадянська війна, яка триває у Сирії з 2011 року забрала життя понад 300 тисяч людей, мільйони стали біженцями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував дії Росії в Сирії.