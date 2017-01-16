У Херсоні в житловому будинку стався вибух

Сьогодні, 16 січня, близько 7:00 в одному з житлових будинків у Шуменському мікрорайоні міста Херсона пролунав вибух. У поліції повідомляють, що, ймовірно, це була граната РГД-5. В результаті вибуху постраждав чоловік, який у цей час виносив сміття. Чоловіка поранило осколками від вибитого вікна.

«Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Корабельного відділення поліції о 07.13 від мешканки будинку. Жінка повідомила, що чула звук вибуху у під’їзді, пошкоджено вікно, – повідомляють у відділі комунікації поліції Херсонської області. – Спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП провели ретельний огляд місця події та вилучили фрагменти, характерні для гранати РГД-5. Вилучені осколки направлені на дослідження».

Як повідомив начальник ГУНП в Херсонській області Артур Мєріков, триває з’ясування обставин вибуху та встановлення причетних до цього осіб. Призначено проведення ряду спеціальних експертиз. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості кримінального провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України «Хуліганство».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон

