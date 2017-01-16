У Молдові ліберали хочуть провести референдум щодо відставки Додона

Ліберальна партія Молдови готує законодавчу ініціативу про проведення референдуму про відставку президента Ігоря Додона.

Про це заявив лідер молдавських лібералів Міхай Гімпу, повідомляє Укрінформ.

"Ініціатива продиктована передусім тим, що Ігор Додон дозволив собі привітати Вадима Красносельского (лідер невизнаного Придністров'я - ред.) з перемогою на так званих президентських виборах. Вітаючи Красносельского, Ігор Додон фактично визнав незалежність Придністров'я, чого не робив жоден з керівників Молдови. Якщо ми не зупинимо цю антиконституційну діяльність нинішнього президента Молдови, ситуація може ще більше ускладнитись", - заявив Гімпу.

Представники правлячої коаліції на чолі з Демократичною партією, у свою чергу, заявили, що "спочатку необхідно звернутися до Конституційного суду із запитом, чи порушував Ігор Додон Конституцію".

"Якщо Конституційний суд винесе вердикт, що президент порушив Основний закон держави, у рамках правлячої коаліції ми приймемо рішення про наші подальші дії", - прокоментували ініціативу лібералів в Демократичній партії.

В той же час прес-секретар Ігоря Додона Іон Чебан заявив, що "президент завжди готовий постати перед політичним судом громадян".

Згідно з молдавським законодавством для реєстрації в парламенті законодавчої ініціативи про імпічмент потрібні підписи 34 депутатів парламенту з 101. Ліберальній партії необхідно заручитися підтримкою представників правлячої коаліції, оскільки в парламенті її представляють лише 12 чоловік.

Нагадаємо, що із резиденції Додона зняли прапор ЄС.