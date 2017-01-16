У Польщі дослідники знайшли кулон, що схожий на медальйон Анни Франк

Дослідники, які проводять розкопки на місці нацистського табору в Собіборі, знайшли кулон, що дуже схожий на той, котрий належав Анні Франк.

На цьому місці був концентраційний табір, який нацисти організували поруч з польським селом Собібор. Нині воно розташоване неподалік українського кордону на межі з північною частиною Волинської області.

Група спеціалістів з ізраїльського меморіального музею Яд Вашем вважає, що кулон належав Кароліні Кон, яка, можливо, була знайома з авторкою відомого щоденника.

Як і Анна Франк, Кон народилася у Франкфурті в 1929 році. Це видно з напису, що вигравіруваний на кулоні. Історикам відомо лише про два медальйони такого типу.

Дослідники пробують встановити, чи були ці двоє дівчат у родинному зв'язку.

Медальйон знайшли на місці, на якому, як вважають історики, в'язнів табору роздягали й голили їм голови, перш ніж відправити в газові камери.

У Собіборі вбили понад 250 тисяч євреїв. На відміну від інших концтаборів, де використовувалася рабська праця жертв, Собібор служив нацистам лише для вбивства євреїв.

Нацисти знищили табір після повстання 1943 року і засадили те місце деревами, щоб приховати сліди злочинів. Раніше археологи розкопали на тому місці фундаменти газових камер і залізничної платформи.

Сама Анна Франк загинула у таборі Берґен-Бельзен на півночі Німеччини в 1945 році.

Нагадаємо, на Соборній площі у Дніпрі встановили пам’ятник воїнам армії УНР.