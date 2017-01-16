У Тернополі представили сучасні ікони, створені на польсько-українському пленері

Виставка ікон, написаних в рамках VI Міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва, триває у Тернополі. За словами організаторів, в основі проекту лежить потреба польсько-українського культурного обміну, а також знайомства з релігійним контекстом візантійського сакрального мистецтва. Пленер «Боже Милосердя» був проведений на Волині, в Інтеграційному центрі села Замлиння. Він об’єднав українських та польських художників у молитвах та мистецькій роботі.

«На цій виставці представлена лише частина шостого пленеру, більшість полотен увійшла до експозиції, яка була організована у Жешуві. У нас цих робіт так багато, що якби ми всі привезли, вистарчило б на таких 4 зали», – зазначив голова правління Волинської організації Національної спілки художників України Володимир Марчук. На виставці представлені роботи випускників і студентів Львівської академії мистецтв. Є ікони і митців із Тернопільщини, зокрема художниці Марії Іванюти.

Інтеграційний центр «Замлиння» упродовж кількох років служить пошуку нових площин для розвитку культурних відносин України та Польщі. Роботи, написані в Замлинні, упродовж останніх років були представлені понад 50 разів на експозиціях у містах двох країн.

Як зазначають організатори, усі представлені в Тернополі роботи, є творами сакрального мистецтва. «Тут є частина канонічних праць, котрі можна повісити в кожному східному костелі», – зазначає консул Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку Кшиштоф Савіцкі.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, Тернопіль, фото автора