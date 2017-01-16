Україна має два-три місяці, аби довести дієвість боротьби з корупцією, - Наливайченко

Україна має два-три місяці, щоб продемонструвати реальний прогрес у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією, перш ніж західні партнери замисляться про відміну штрафних санкцій проти Росії.

Такі слова лідера Руху "Справедливість" Валентина Наливайченка наводить американський військовий журналіст та колишній пілот сил спеціальних операцій ЗС США Nolan Peterson у виданні The Daily Signal у статті "Головний екс-розвідник України переслідує нового ворога: Корупцію"

Наливайченко зазначив, що Україна має шанс "показати всьому світу, особливо - російському народу, що є можливість, є "план Б" для вихідців із Радянського Союзу, щоб бути демократичними, щоб жити в не корумпованій державі, а бути незалежними".

За його словами, нова адміністрація Дональда Трампа має нульову толерантність до корупції. Також у цьому році "може бути багато змін в Європейському Союзі", сказав він. "У нас залишилося кілька місяців, аби продемонструвати, що Україна належить до Західного світу. Ось про що я думаю, коли ми говоримо про підтримку Європейського Союзу та Сполучених Штатів", - підкреслив колишній очільник СБУ.

Він також вважає, що "Ідея свободи і незалежності дуже українська" і переконує симпатиків українців на Заході вірити в демократичні процеси, незважаючи на чверть століття "блатного олігархічного правління" після падіння Радянського Союзу.

Наливайченко заявив, що він більше не має віри в президента Петра Порошенка: "Для мене це не особисто", - цитує видання слова екс-голови СБУ. "Хто б не ставав президентом або прем'єр-міністром, - негайно стає частиною корумпованої та непрозорої системи. Треба перезавантажити владу для демонтажу старої системи. Щоб перезапустити країну, потрібні нові люди, не зіпсовані роботою в корумпованих урядових кабінетах", - наполягає лідер Руху "Справедливість".