Україна розірвала угоди з РФ про співпрацю в сфері телерадіомовлення

Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом Російської Федерації про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1053, повідомляє Урядовий портал.

"Кабінетом Міністрів прийнято рішення про припинення дії Угоди між Урядом Російської Федерації та Урядом України про співпрацю в галузі телебачення і радіомовлення та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі інформації", - йдеться в повідомленні.

Обидві угоди були підписані в Москві. Угода про співробітництво в галузі інформації - 27 лютого 1998 року, про співпрацю в галузі телерадіомовлення - 3 жовтня 2000 року.

Нагадаємо, що Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.