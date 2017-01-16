Українка Броварець зробила унікальне відкриття, яке допоможе в боротьбі з раком та іншими хворобами

28-річна доктор наук Ольга Броварец зробила унікальне відкриття, яке допоможе в боротьбі з раком та іншими захворюваннями.

Наймолодшій в Україні доктору наук, старшому науковому співробітнику в Інституті молекулярної біології та генетики в Києві Ользі Броварець пророкують Нобелівську премію, передає ТСН.

Про неї пишуть найвідоміші наукові журнали світу, найсильніші європейські країни запрошують до себе на будь-яких умовах, але вона лишається вдома.

Не менше вражає відкриття Ольги Броварець, бо дає надію на цілковите одужання від раку та багатьох інших хвороб, до яких призводять мутації. "Від моменту відкриття ДНК ще 1953 року Вотсоном-Криком стало зрозуміло, як можна пояснити появи точкових мутацій. Вони пояснювалися вбудовою неправильних пар. Але яким чином вони утворюються, яка їхня природа, залишалося незрозуміло", - говорить Ольга Броварець.

Організм кожної людини, як відомо, містить 23 пари хромосоми, в кожній хромосомі - молекула ДНК, вона несе всю генетичну інформацію і нагадує скручену спіраль. Якщо цю спіраль розкрутити – видно, що всі пари основ мають чітку геометричну будову. А от пари із мутацією - виглядають інакше, вчені називають їх "горбатими". Як саме їм вдається обманути ДНК, вбудуватися в спіраль, спричинити зміни і хвороби в організмі, досі було білою плямою в науці.

Ольга вирахувала закономірність, за якою це відбувається. Усі ці мутації весь час тривають у ДНК, за рахунок чого люди змінюються на краще, розвиваються, пристосовуються до більш складних умов життя. Але водночас мутації викликають і рак, і безліч інших хвороб.

"Молекула ДНК - це молекула, яка несе інформацію про життя. І якщо ми будемо розуміти, як саме буде модифікуватися ця молекула, як відбувається мутагенез, то ми зможемо захищати себе від хвороб", - говорить Володимир Ільченко, директор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Мова йде про дійсно наукове відкриття світового рівня. Всі обчислення Ольга проводила на потужному комп'ютерному сервері в себе в інституті - його придбали за грантові гроші.

У свою чергу, провести експеримент зі справжнім ДНК в Україні немає технічної змоги. Втім американці вже підтвердили всі розрахунки Ольги реальними результатами з лабораторій.

Нагадаємо, NASA представило кольорове зображення Юпітера, складене астрономом Романом Ткаченком за допомогою даних, отриманих апаратом Юнона.