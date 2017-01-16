Українська мисткиня Сарвіра увійшла в експозицію кращих 75-ти ілюстраторів світу

Українська мисткиня Анна Сарвіра, співзасновниця клубу ілюстраторів Pictoric, увійшла в експозицію кращих 75-ти ілюстраторів світу на Bologna Children’s Book Fair 2017 (Ярмарку дитячої книги в Болоньї), передає ArtUkraine.

Анна Сарвіра — художниця, ілюстраторка, дизайнерка. Проілюструвала низку книжок видавництва "Грані-Т", зокрема твори Галини Вдовиченко "Мишкові Миші", Міхаїла Яснова "Неслухняний дідусь", "Казки Індокитаю", Тетяни Щербаченко "Пуп Землі, або Як Даринка світ рятувала". Брала участь у багатьох виставках в Україні та за кордоном та здобула перемогу на Міжнародному фестивалі дизайну COW.

У свою чергу, клуб Pictoric об'єднує молодих українських ілюстраторів для створення нових проектів у сфері ілюстрації та дизайну. Мета ініціативи — популяризація і розвиток якісного естетичного продукту у формі ілюстрації, що зможе на міжнародному рівні представляти Україну. Одним із пріоритетних напрямів діяльності клубу є налагодження співпраці між художником та видавцем, а також підтримка творчості молодих авторів.

Що відкриває рання копія твору художника-легенди, яку показує Музей Ханенків, можете прочитати у статті "Дня" "Босх і його шлях до світла".