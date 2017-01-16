"Укрзалізниця" запустить нові поїзди до європейських міст

Протягом 2017 року планується запустити кілька нових потягів до європейських міст. Зокрема, розробляються маршрути на Польщу, Угорщину та Словаччину.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє прес-служба міністерства.

«Наразі розглядається новий напрямок на Польщу. Окрім того, ми хочемо запустити в цьому році маршрут Мукачеве - Будапешт. Це теж потенційно дуже цікавий напрямок. Розглядаємо напрямок на Словаччину», - наголосив міністр.

Омелян зазначив, що в міжнародному сполученні для Укрзалізниці стануть пріоритетними європейські напрямки.

«Протягом останніх десятиліть склалося так, що «Потяг номер 1» у нас був на Москву, але повинен бути на Європу. І ми боремося за це», - зазначив міністр.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" може запустити ще один Інтерсіті в Польщу.