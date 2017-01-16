В ООН закликали дати їм доступ до заблокованих районів Сирії, де живе 700 тисяч людей

Глави гуманітарних організацій ООН закликали надати їхнім представникам необмежений доступ до цивільних у Сирії, які потребують гуманітарної допомоги.

Попри перемир'я в країні, сотні тисяч людей досі залишаються відрізаними від постачань продовольства та медикаментів, заявили у понеділок, 16 січня, у Давосі верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Філіппо Гранді, заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браєн, а також керівники Всесвітньої продовольчої програми, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає DW.

Напередодні Всесвітнього економічного форуму у Давосі, який відбудеться 17-20 січня, керівники гуманітарних організацій ООН наголосили, що майже 5 мільйонів людей в Сирії живуть у небезпеці або у регіонах, доступ до яких заблокований.

За їхньою інформацією, у блокаді живуть близько 700 тисяч сирійців, серед яких - 300 тисяч дітей. Доступ до них блокують представники влади Сирії, армія, повстанці або терористичні угруповання, повідомляє агенція epd.

Нагадаємо, представники різних груп сирійських повстанців ухвалили рішення брати участь у мирних переговорах щодо сирійського врегулювання, які мають відбутись в столиці Казахстану Астані.