Війна у Ємені забрала життя 10 тисяч людей, - ООН

За два роки збройного конфлікту в Ємені загинуло 10 тисяч осіб і близько 40 тисяч людей були поранені. Про це повідомив представник Управління з координації гуманітарних питань Організації Об'єднаних Націй Джеймі Макголдрік, передає DW.

Зазначається, що це перший випадок, коли ООН підтвердила таку велику кількість жертв. Раніше Організація повідомляла про 4200 загиблих цивільних, у тому числі 1400 дітей.

Водночас уточнюється, що такі цифри ООН ґрунтуються на інформації медичних закладів, тому реальна кількість загиблих може бути значно більшою.

Як відомо, коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією підтримує в Ємені лояльні до президента Абда Раббо Мансура Хаді сили. Останньому протистоять повстанці-хусити і військові, віддані екс-президентові Алі Абдуллі Салеху. Збройне протистояння у Ємені триває з вересня 2014 року.

Нині країна поділена між шиїтами-хуситами, котрих підтримує Іран, адміністрацією Хаді та терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

Нагадаємо, що в НАТО занепокоєні заявою обраного президента США Дональда Трампа про те, що організація застаріла.