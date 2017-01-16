Вселенський Патріархат не полишатиме зусиль для вирішення українського церковного питання

12 січня 2017 року члени комісії Київського Патріархату провели у офіційній резиденції Патріарха Варфоломія на Фанарі (м. Стамбул, Туреччина) зустріч з уповноваженими членами Святого і Священного Синоду Константинопольського Патріархату.

Про це повідомив перший проректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк у Facebook.

«Протягом тривалого спілкування сторони обмінялися думками з приводу поточного стану Православ'я в Україні. За дорученням Святійшого Патріарха Філарета делегація УПЦ КП повідомила представників Вселенського Патріархату про точку зору Київського Патріархату на можливі шляхи розв'язання проблем, з якими українські православні стикається через неканонічні та руйнівні дії Московського Патріархату», - йдеться у повідомленні.

Було підкреслено, що Київський Патріархат, на відміну від РПЦ, офіційно приєднався до рішень Святого і Великого Собору Православної Церкви, що відбувся на Криті в червні минулого року. Представникам Вселенського Патріархату були передані екземпляри Церковного календаря УПЦ КП на 2017 р., в якому опубліковано здійснений Київським Патріархатом переклад документів Собору українською мовою.

У свою чергу, митрополити Емануїл та Варфоломій підкреслили, що «українське церковне питання є складним, однак Вселенський Патріархат, як Перший престол і Матір-Церква, не полишатиме зусиль для знаходження найкращого шляху вирішення проблеми».

Владики зазначили, що всі думки та пропозиції, висловлені під час зустрічі, будуть повідомлені Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію та Святому і Священному Синоду Константинопольського Патріархату, який прийматиме відповідні рішення.

Зазначивши, що Київський Патріархат вже понад 25 років бореться за відновлення канонічного порядку через утворення єдиної Помісної Православної Церкви в Україні, члени делегації УПЦ КП висловили сподівання, що Матір-Церква Константинопольська зробить все можливе, щоби належні рішення нею були прийняті якомога швидше.

У зустрічі з українського боку взяли участь голова комісії Патріарший намісник митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, митрополит Львівский і Сокальський Димитрій та секретар Священного Синоду архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій. Делегацію також супроводжував перший проректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк. Перед початком зустрічі члени делегації помолилися перед святинями, що зберігаються у Патріаршому соборі св. Георгія на Фанарі, зокрема перед мощами Трьох Святителів – Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.

З боку Вселенського Патріархату з делегацією спілкувалися члени Святого і Священного Синоду Патріархату митрополит Смирнський Варфоломій, генеральний секретар Синоду, та митрополит Гальський Емануїл. Зазначені митрополити входять до сформованої Синодом влітку 2016 р. комісії для розгляду питання про автокефалію Церкви в Україні. Також був присутній секретар Комісії з міжправославних відносин о. Амвросій.