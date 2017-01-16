Ягланд занепокоєний планами РФ декриміналізувати домашнє насильство

Заплановані зміни до російського законодавства, які можуть привести до декриміналізації домашнього насильства, будуть "регресом".

Про це йдеться у заяві генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда.

"Я закликаю вас зробити все в межах ваших повноважень для зміцнення права російських сімей жити вільними від насильства і залякування" - йдеться в його листі до керівництва Держдуми і Ради Федерації.

"Фізичне і психологічне насильство над жінками є надзвичайно серйозним злочином, і посяганням на права людини. Домашнє насильство також завдає шкоди дітям, які виступають або в якості безпосередніх жертв, або в якості свідків", - заявив Ягланд.

За його словами, декриміналізація домашнього насильства буде "чітким знаком регресу Російської Федерації і вдарить по глобальних зусиллях побороти домашнє насильство".

Минулого тижня Держдума РФ в першому читанні прийняла законопроект, що переводить домашні побої з розряду кримінальних злочинів адміністративні правопорушення.