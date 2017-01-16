Заява Трампа про НАТО викликала занепокоєння у Брюсселі, - Штайнмаєр

У НАТО занепокоєні заявою обраного президента США Дональда Трампа про те, що організація застаріла. Про це у понеділок, 16 січня, заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) після зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

За його словами, останні заяви Трампа про Євросоюз та НАТО були сприйняті з подивом та занепокоєнням не лише у Брюсселі, передає DW.

Штайнмаєр, який бере участь у зустрічі глав МЗС країн ЄС, заявив, що інтерв'ю Трампа німецькій газеті Bild у понеділок "ймовірно, вплине, якщо не повністю визначить порядок денний" у Брюсселі.

Коментуючи заяву обраного американського президента про НАТО, німецький політик зазначив, що вони суперечать висловлюванням майбутнього міністра оборони США під час слухань в Конгресі.

"Поглянемо, як ці заяви вплинуть на політику США", - сказав Штайнмаєр.

Прес-секретар НАТО на запит агенції AFP повідомив, що у Брюсселі, як і раніше, розраховують на виконання США своїх зобов'язань при новому президенті, які стосуються їхнього "внеску в Альянс" та "гарантій безпеки в Європі".

У свою чергу, представник НАТО послався на заяву Столтенберга від 6 грудня минулого року. Як повідомив тоді генсек організації на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, після перемоги на президентських виборах Трамп зробив відповідні заяви у телефонних розмовах не тільки з ним, але й з низкою глав держав та урядів Європи.

Нагадаємо, лідер французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що не зустрічалася з обраним президентом США Дональдом Трампом під час поїздки в Нью-Йорк в першій половині січня.