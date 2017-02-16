27 правозахисних організацій підтримали Семену напередодні суду

Двадцять сім правозахисних організацій, які об’єднані в Платформу громадянської солідарності (Civic Solidarity Platform) висловилися на підтримку кримського журналіста Миколи Семени, якому загрожує п’ять років в’язниці за сміливість висловлювати власну точку зору.

Уряд Росії готує новий акт політичного відплати проти критиків своїх дій на Кримському півострові, захопленому Росією в 2014 році з порушенням норм міжнародного права.

17 лютого, розпочинається судовий процес над кримської журналістки Миколою СЕМЕНОЮ. Його судитимуть за сміливість публічно висловлювати свою думку, що суперечить політиці Кремля. Його публікації на Радіо Свобода про ситуацію в Криму викликали гнів російської влади. Він був звинувачений в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії через засоби масової інформації. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

У перші ж дні після того, як російські військові без будь-яких знаків розрізнення захопили урядові будівлі в Криму в лютому-березні 2014 року, російська влада вжила заходи для придушення свободи слова на півострові. Українські телеканали були замінені в кабельних мережах на російські, були обмежені можливості для збирання інформація для всіх журналістів, крім російських. Після того, як над півостровом повністю встановився російський контроль, російська влада дала вказівку блокувати українські ЗМІ в інтернеті, а також закрила кримськотатарський телеканал ATR.

Проте, найгострішою проблемою в галузі свободи слова в Криму є переслідування незалежних журналістів. Воно ґрунтується переважно на статті 280 Кримінального Кодексу Російської Федерації, до якої спеціально внесли поправки після приєднання Криму. Ці зміни збільшили відповідальність за публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії через засоби масової інформації. Кримінальні справи ще проти чотирьох інших журналістів в Криму були відкриті на основі цих поправок. Цим журналістам, як і Миколі СЕМЕНІ, загрожує покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Такі звинувачення прямо суперечать міжнародним нормам в галузі прав людини на свободу вираження думок і є явно політично мотивованими.

Прагнення російської влади змусити замовкнути критично налаштованих журналістів, блокування правдивої інформації про ситуацію на півострові є частиною ширшої політики, яка має на меті розправитися не тільки з журналістами, а й громадськими активістами та всіма тими, хто виступає проти незаконної анексії Криму.

Платформа Громадянської Солідарності (Civic Solidarity Platform) обурена жорстокістю заходів, вжитих російським урядом до тих, хто висловлює мирне незгоду з його політикою в Криму. Організації-члени CSP висловлю ють свою підтримку і солідарність з Миколою СЕМЕНОЮ і закликають міжурядові організації та міжнародну спільноту рішуче і чітко виступати проти репресивних дій Російської Федерації в Криму.

Підписи під заявою про репресії російської влади проти журналістів в Криму поставили:

Центр інформації про права людини (Україна)

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Аналітичний Центр міжнаціонального співробітництва і консультацій (Грузія)

Правозахисний Рух «Бір Дуїно-Киргизстан"

Центр громадянських свобод (Україна)

Інститут моніторингу прав людини (Литва)

Асоціація УМДПЛ (Україна)

Гельсінський Комітет Вірменії

Центр розвитку демократії і прав людини (Росія)

Промо-LEX (Молдова)

Центр з прав людини Азербайджану

Казахстанське міжнародне бюро з прав і законності для людини

Люди в біді (Чехія)

Гельсінкська громадянська асамблея-Ванадзор (Вірменія)

Інститут Республіка (Україна)

Громадське об'єднання "Гідність" (Казахстан)

Норвезький Гельсінський комітет

DRA - Німецько-російський обмін (Німеччина)

Міжнародне партнерство з прав людини (Бельгія)

Македонський Гельсінський комітет

Barys Zvozskau Білоруський будинок прав людини (Білорусь / Литва)

Московська Гельсінкська група (Росія)

Гельсінкська асоціація з прав людини (Вірменія)

Гельсінський комітет Нідерландів

Гельсінський фонд з прав людини (Польща)

Kosova реабілітаційний центр для жертв тортур (Косово)

Болгарський Гельсінський комітет