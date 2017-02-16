Бойовики обстріляли Авдіївку, загинув мирний житель

У четвер, 16 лютого, терористи завдали артудар по житловому сектору Авдіївки, загинув мирний житель.

Про це у Facebook пише глава Нацполиции Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Бойовики завдали артилерійський удар по житловому сектору Авдіївки. Зафіксовані попадання в багатоповерхові будинки по вул. Гагаріна 9-й квартал. Вже є загиблий - чоловік, 1973 року народження, помер у результаті осколкових поранень", - пише він.

Йдуть розбори завалів. Інформація про постраждалих уточнюється.