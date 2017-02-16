Бойовики за добу 49 разів обстріляли сили АТО, 1 військовий загинув, – штаб

Проросійські бойовики обстрілюють з мінометів позиції Збройних сил України на всіх напрямках, в результаті один український військовий загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти вели вогонь по Водяному. З БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Широкине, Гнутове, Водяне, Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів били по позиціях ЗСУ в районі Авдіївки, Опитного та Новоселівки Другої, а з гранатометів у Зайцевому та Пісках.

На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів окупанти обстрілювали Кримське, Новоолександрівку та Новозванівку. Снайпер бойовиків вів вогонь по позиціях сил АТО поблизу Лобачевого.

Загалом за минулу добу, 15 лютого, зафіксовано 49 обстрілів, в результаті яких один український військовий загинув, троє поранено і один травмований.