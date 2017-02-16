Для жителів Донеччини запускають мобільний додаток про обстріли

Національна поліція в Донецькій області планує запуск мобільного додатку, через який можна буде сповіщати про обстріли.

Про це повідомив голова Національної поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Активний громадянин" для смартфонів і планшетів оброблятиме інформацію місцевих жителів, а також інформуватиме населення про військові дії.

"Механізм дії: надсилається сигнал SOS, який надходить в наш UASC. Там інформація оперативно обробляється і на місцезнаходження власника пристрою буде відправлений наряд поліції", – пояснив Аброськін.