Для жителів Донеччини запускають мобільний додаток про обстріли

Національна поліція в Донецькій області планує запуск мобільного додатку, через який можна буде сповіщати про обстріли.
Про це повідомив голова Національної поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін у Facebook.
"Активний громадянин" для смартфонів і планшетів оброблятиме інформацію місцевих жителів, а також інформуватиме населення про військові дії.
"Механізм дії: надсилається сигнал SOS, який надходить в наш UASC. Там інформація оперативно обробляється і на місцезнаходження власника пристрою буде відправлений наряд поліції", – пояснив Аброськін.
Джерело: День