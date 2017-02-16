Донбас повернемо виключно дипломатичним шляхом, – Порошенко

Тимчасово окуповані Росією території Донбасу можуть бути повернуті Україні виключно в результаті політико-дипломатичного врегулювання, знову підкреслює президент Петро Порошенко.

Про це він заявив на початку засідання Ради національної безпеки і оборони в четвер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є тверда моя позиція, є позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми повинні повернути ці території України, і абсолютно помилкова думка політиканів, які говорять, що потрібно відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Ще раз підкреслюю і нагадую свої слова: не ви ці землі збирали і не вам їх відрізати", – сказав президент.

"Вони блокують не ОРДО і ОРЛО, вони блокують України і нашу боротьбу за територіальну цілісність", – підкреслив глава держави.