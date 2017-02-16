Франція застерегла Росію від втручання в президентські вибори

Франція не потерпить втручання Росії або будь-якої іншої країни в хід президентських виборів і вживе відповідні заходи в разі необхідності.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, повідомляє Reuters.

"Ми не потерпимо будь-якого втручання в наш виборчий процес, ні з боку Росії, ні з боку будь-якої держави. Це питання нашої демократії, нашого суверенітету, нашої національної незалежності", - сказав Еро в парламенті.

За словами міністра, Франція встановить чіткі межі, "у тому числі вживатиме заходів, коли необхідно, тому що жодна іноземна держава не може впливати на вибір французів, жодна іноземна держава не може вибирати майбутнього президента Республіки".

Як відомо, американські спецслужби в січні прийшли до висновку, що президент Росії Володимир Путін розпорядився провести кіберкампанію, спрямовану на дискредитацію кандидата в президенти США Гілларі Клінтон і підвищення шансів її головного суперника Дональда Трампа.

Хоча Росія і заперечує свою причетність, приклад США змусив багато спецслужб зміцнити захист від кібератак, враховуючи численні вибори в Європі в 2017 році, в тому числі в Німеччині, Нідерландах і Франції.

Президент Франції Франсуа Олланд скликав нараду глав національної оборони, де вони обговорять кібербезпеку. Олланд вимагає "конкретних заходів моніторингу та захисту" під час передвиборної кампанії, йдеться в заяві адміністрації президента. Нараду призначено на 23 лютого.

Нагадаємо, в партії кандидата в президенти Еммануеля Макрона звинуватили Росію в кібератаках на комп'ютерні системи передвиборного штабу. Генеральний секретар партії "Вперед!" Рішар Ферран також сказав, що підконтрольні російській владі Russia Today і Sputnik поширюють неправдиві повідомлення, щоб налаштувати громадську думку проти Макрона.

Кремль у вівторок назвав абсурдними звинувачення партії Макрона на адресу Росії. Зараз центрист Макрон є найбільш імовірним претендентом на перемогу на виборах у квітні-травні, випереджаючи в соцопитуваннях лідера націоналістів Марін Ле Пен і консерватора Франсуа Фійона.