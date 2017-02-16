Херсонці привітали Литву з прийняттям Акту про незалежність

16 лютого 1918 року у Литві було прийнято Акт про незалежність. З цієї нагоди херсонські активісти, які нині підтримують тісний контакт з Литвою, вийшли на головну набережну міста з українськими та литовськими національними символами.

«99 років тому, поставивши у пріоритет національні інтереси, литовський народ проголосив і захистив незалежність Литви. Українцям тоді цього зробити не вдалося. Здобувши незалежність у 1991 році, українці теж проходять складний шлях захисту та збереження своєї єдиної країни. Тому ми завжди будемо солідарні з литовським народом і вдячні за підтримку і допомогу, яку надає Литва Україні сьогодні», – відзначили організатори акції.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон