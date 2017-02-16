Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне озброєння

Сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав надати Україні летальну зброю.

Таким чином він відповів на запитання президента США Дональда Трампа, чи не був попередній президент Барак Обама занадто м'яким щодо Росії, коли вона анексувала Крим.

"Так, він був занадто м'яким. Давайте виберемо інший курс разом: надамо Україні оборонне летальне озброєння і збережемо санкції проти Росії", - написав Маккейн у своєму Twitter.

Yes, he was too soft - let's take a different course together: give defensive lethal assistance to #Ukraine & keep sanctions on #Russia https://t.co/2Su2wIiyWs — John McCain (@SenJohnMcCain) 15 лютого 2017 р.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з анексією Криму, згадавши політику адміністрації Барака Обами щодо РФ.

Зокрема, Трамп написав наступне: "Крим був узятий Росією при адміністрації Обами. Був Обама занадто м'яким щодо Росії?".

14 лютого Білий дім опублікував заяву президента США Дональда Трампа про його подальшу політику щодо Росії.

Так, серед очікувань, озвучених американським президентом – повернення Росією Криму і деескалація в Україні в цілому.

За словами прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера, Трамп займає "жорстку" позицію щодо Росії:

"Він продовжує порушувати питання, пов'язані з Кримом, захоплення якого допустила попередня адміністрація".

В Адміністрації президента України позитивно оцінили заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.